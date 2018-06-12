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調查：台灣Q3人力需求 亞太第二

發稿時間：2018/06/12 11:22

最新更新：2018/06/12 11:22

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（中央社記者蔡怡杼台北12日電）人力資源機構最新調查顯示，2018年第3季亞太地區的人力需求仍樂觀，台灣在區域市場中排名第二，僅次於日本，就行業別來看，人力需求集中金融不動產及製造業。

人力資源機構ManpowerGroup萬寶華今天最新公布「萬寶華全球就業展望調查 」，調查結果顯示，在44個國家或區域中，有43個國家或區域的雇主皆預計於今年第3季增聘人力。

就區域比較而言，第3季亞太地區的人力需求仍為樂觀，8個國家或區域中，前三名依序為日本的26%、台灣的24%、印度的17%、香港的17%，至於中國大陸就業展望則上升為11%，顯示聘僱趨勢逐漸回溫。

其中，台灣2018年第3季就業展望為24%，若與上季相比減少1個百分點，與去年同期相比則維持不變。

7大行業中，以金融保險不動產業和製造業淨值31%居首、服務業為27%居次，接續則為批發零售業為26%、工程建設業為17%、運輸倉儲及通訊業為14%，休閒餐旅業未季調的數據則為19%。

萬寶華台灣分公司人才派遣事業總經理葉朝蒂指出，台灣未來一季就業展望以金融保險不動產業、製造業為招募意願最為強烈的行業，主要在於台股表現亮眼，以及出口持續成長，帶動大量職缺成長。不過其他行業均呈下滑或持平，推測與國內內需較冷有關，多數雇主們持觀望態度，整體聘僱意願趨向審慎樂觀。

「萬寶華全球就業展望調查(ManpowerGroup Employment Outlook Survey，MEOS)」 本次訪談了1033位台灣雇主，以了解台灣企業2018年7至9月間的聘僱狀況。（編輯：林沂鋒）1070612

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