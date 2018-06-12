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大立光獵地擴產 尋找目前廠區2倍土地

發稿時間：2018/06/12 12:20

最新更新：2018/06/12 12:20

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）股王大立光積極獵地，執行長林恩平表示，希望尋找3到4萬坪土地，幾乎是目前總廠區2倍的廠房土地，讓產能一步到位。他說，從目前直到7月的產能還是滿載，需求沒有減少。

林恩平今天在股東會後記者會表示，鏡頭需求量沒有減低，同樣產品但數量變多，多鏡頭是趨勢，明年會越來越多，市場需求強，從目前直到7月的產能還是滿載。

他也希望找到大塊一點的地，不過看來除非政府協助才有可能，期望的地最好招工容易、且有公共設施、3到4萬坪的地，他能理解希望政府幫忙有難度。

林恩平表示，希望能在大台中地區再找一塊完整大一點的地，最理想的是3到4萬坪，較年初設定的4000到5000坪的條件大幅拉高。他也希望能一次到位，目前兩個廠區總土地坪數約為2萬坪，表達大立光對後續鏡頭市場的需求相當有信心。

林恩平表示，鏡頭有新的挑戰，必須投入新的資源，新的挑戰比以前強，是工程方面的挑戰，目前產能還是不足，持續一直在招人。他說，今年還是缺工，集團員工人數從去年底的7000人，增加到目前約7400人，其中中國大陸員工約有1000人。

至於近來有同業進行私募，市場不斷傳出大立光有意入主，林恩平指出：「完全沒有想過，目前沒考慮。」（編輯：林沂鋒）1070612

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