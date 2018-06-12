大立光林恩平：看不到模造玻璃在手機上優勢

股王大立光執行長林恩平12日表示，玻璃鏡片在車用及戶外等鏡頭的確有優勢，但他完全看不到模造玻璃在手機上的優勢。明年大立光會推出全塑膠潛望式鏡頭。隱形眼鏡廠星歐今年有機會轉虧為盈中央社記者韓婷婷攝 107年6月12日

（中央社記者韓婷婷台北12日電）股王大立光執行長林恩平今天表示，玻璃鏡片在車用及戶外等鏡頭的確有優勢，但他完全看不到模造玻璃在手機上的優勢，而明年大立光會推出全塑膠潛望式鏡頭。



大立光今天召開股東會，林恩平在會後記者會中表示，「完全看不到模造玻璃在手機上的優勢，玻璃鏡片的確在車用、戶外有優勢，但就手機鏡頭而言，潛望式鏡頭就已經有一個鏡頭在那裡動，對熱並不敏感，模造玻璃找不到優勢。」



相對於去年問到同樣G+P的問題，林恩平今天明確的定調，對於手機採用全塑膠鏡頭因應未來規格提升顯得更具信心。



針對未來手機鏡頭的趨勢，林恩平今天有更清楚的方向跟大家分享，他指出，3顆鏡頭的設計越來越多，明年導入3顆鏡頭的機種更多，4000萬畫素的手機已經很正常，光圈設計已擴大到1.5，受到手機全螢幕設計的趨勢及規格拉高的需求，明年將會有潛望式鏡頭推出。



林恩平表示，未來直立式鏡頭轉換成橫躺式的潛望式鏡頭，加入了動態移動模式，以後在製造工程上將面臨更多挑戰，包括畫素跳躍越快、光圈放大，管理的光束越多越仔細，難度就越高，良率將是很大的挑戰。



至於3D鏡頭部分，除了供應接收端鏡頭外，林恩平透露，發射端全塑的3D Sensing鏡頭已向客戶提方案，技術上已準備完成，就看客戶採不採用，目前發射端以半導體製程生產，大立光採用全塑膠鏡頭取代在成本及量產上有很大優勢，未來會做公版，價格是半導體製程約一半價格。



大立光旗下轉投資隱形眼鏡廠星歐光學，除了全台近2000家經銷通路外，專屬產品在5月起已於全台400家屈臣氏藥妝店獨家上架，並首度找來明星代言，由莫允雯擔任首位品牌大使。林恩平表示，在經濟規模效益下，星歐光學今年有機會轉虧為盈。（編輯：張良知）1070612