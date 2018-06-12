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台股震盪整理 小跌4.44點

發稿時間：2018/06/12 14:01

最新更新：2018/06/12 14:01

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（中央社記者張建中台北12日電）美國總統川普與北韓領導人金正恩今天正式會面，台股在各類股漲跌互見下，如預期呈震盪整理走勢，指數終場收小跌4.44點。

加權指數今天收在11144.79點，跌4.44點，跌幅0.04%，成交值新台幣1796.11億元。

傳統產業與電子類股今天都呈現漲跌互見走勢，在市場高度關注的被動元件族群方面，國巨董事長陳泰銘看好被動元件將持續供不應求，並未見供給有紓緩跡象，只是國巨股價開平震盪走低，終場收跌75元。

華新科與禾伸堂股價同步走跌，分別收跌7.5元及3元；智寶與奇力新表現則相對強勢，分別收漲6.5元及7元，其中，智寶更是強攻漲停。

研揚與廣積宣布互換股權，兩公司股價同樣出現分歧走勢，依換股比例看，每1股廣積換0.788股研揚，研揚相當於以溢價4成換廣積股份，激勵廣積股價漲停，達54.5元，研揚則下挫1.8元。

大立光今天舉行股東常會，執行長林恩平表示，7月目前訂單看起來多一點，多鏡頭還是趨勢，只是股價表現疲弱，收跌110元。玉晶光與揚明光光學股股價則收高，分別漲24元及15元。

傳產股中，食品、紡織、汽車、觀光與橡膠類股同步走高，其中，橡膠類股指數大漲1.98%，表現最強；水泥、塑膠與營建類股表現相對疲弱，同步走跌。

分析師王兆立表示，台股短期仍將維持震盪整理走勢，將以個股表現為主。（編輯：楊玫寧）1070612

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