華碩延後接班計畫 施崇棠首度致歉

（中央社記者吳家豪台北12日電）電腦品牌廠華碩今天舉行股東常會，針對股東提問接班延後，董事長施崇棠今天首度公開致歉，並強調面對保持成長與快速轉型的雙重挑戰，需要整合最強人力一起努力。



施崇棠今年4月續任董事長，象徵兩年前啟動的接班計畫延後，股東今天詢問施崇棠這兩年來出現哪些變化；施崇棠說，對於接班計畫延後，他一直覺得非常抱歉，感覺自己的修行不夠，所以還放不下。



施崇棠表示，華碩面對艱難的挑戰與時機，要想辦法繼續保持成長與獲利，也希望比其他公司更快速轉型，這是雙重挑戰，所以需要所有團隊，把最強的人力整合在一起，共同面對挑戰，因此延後了接班計畫。



媒體詢問華碩接班計畫是否會考慮向外物色人選，施崇棠說，這個問題比較敏感一點，4月接任華碩副董事長的徐世昌仍是「最佳可能人選」；但他也坦言，這波的外部變化實在太大，華碩會把最強人力先整合在一起，應付雙重挑戰，而且在人工智慧（AI）領域有很多世界級的人才，華碩當然也會考慮。



談起去年營運，施崇棠透露，惠普（HP）在關鍵零組件DRAM（動態隨機存取記憶體）短缺之前，已先準備相當多的DRAM存貨，因此產生零組件優勢，對其他PC（個人電腦）廠商構成蠻大的壓力，華碩也藉機啟動組織改革。



針對今年零組件供需狀況，施崇棠認為，被動元件的MLCC（積層陶瓷電容）有比較大的變化，但大家都已找好因應對策，其他零組件包括DRAM、快閃記憶體、面板供給都已改善，華碩只能盡最大努力。



華碩執行長沈振來指出，今年消費市場會比商用市場相對辛苦一點，比較大的機會是華碩手機預計今年第3季或第4季能單季轉虧為盈，看好下半年手機將有高成長，目前進度符合預期。（編輯：鄭雪文）1070612