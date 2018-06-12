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川普國際記者會：川金會成果豐碩 金正恩堅定承諾非核化

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宏達電VR揮軍娛樂影視 鎖定3大方向

發稿時間：2018/06/12 16:27

最新更新：2018/06/12 16:40

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宏達電（2498）今年首度跨足互動遊戲產業，取得日本知名IP「戽斗星球」授權，推出扭蛋VR體動能遊戲「戽斗袋鼠」。創作歌手李玉璽（右2）親身體驗「戽斗袋鼠」VR遊戲，圖右為宏達電台灣區總經理陳柏諭、左2為HTC虛擬實境內容中心副總經理劉思銘。中央社記者江明晏攝　107年6月12日宏達電（2498）今年首度跨足互動遊戲產業，取得日本知名IP「戽斗星球」授權，推出扭蛋VR體動能遊戲「戽斗袋鼠」。創作歌手李玉璽（右2）親身體驗「戽斗袋鼠」VR遊戲，圖右為宏達電台灣區總經理陳柏諭、左2為HTC虛擬實境內容中心副總經理劉思銘。中央社記者江明晏攝　107年6月12日

（中央社記者江明晏台北12日電）宏達電先前攜手導演蔡明亮執導的華人首部VR電影「家在蘭若寺」，HTC虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示，未來將鎖定電影、大型秀展、劇院系統3大方向，開發商業模式。

宏達電HTC虛擬實境內容中心繼去年自製華人首部VR電影「家在蘭若寺」，與新媒體藝術家黃心健、安德森（Laurie Anderson）攜手共創VR藝術創作後，今年更首度從影視音泛娛樂內容跨足互動遊戲產業，取得日本IP「戽斗星球」授權，推出扭蛋VR體動能遊戲「戽斗袋鼠」。

劉思銘表示，目前鎖定電影、大型秀展、劇院等3大發展方向，先前攜手蔡明亮推出「家在蘭若寺」後，也陸續與其他電影導演合作，預計今年內會推出新的VR電影。第2個方向大型秀展，有偏向藝術的，也有瞄準庶民、粉絲的，今年會有兩個作品。

第3則是打入劇院系統，劉思銘表示，目前已針對VR內容與終端的管理系統發展，先前金馬影展、香港電影節都已導入HTC開發的VR管理平台系統；看好目前全球電影節都已有VR項目，需求成熟，也有初期的商業模式，目前也在著手數位典藏的方向發展。

他也提到，各發展方向目標都是找出商業模式，內部有設定營收目標，產業要獲利，生態圈才會建立。（編輯：張良知）1070612

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