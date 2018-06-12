台銀響應新南向 申設吉隆坡辦事處獲准

（中央社記者蔡怡杼台北12日電）金融監督管理委員會今天宣布同意台灣銀行於馬來西亞設立吉隆坡代表人辦事處。目前已獲金管會核准到馬國申設據點，但尚未向馬國提出申請的有土地銀行、台中商業銀行。



近年雖有國泰金、中信金兩家金控插旗馬來西亞受挫，仍不減本土金融機構新南向布局。



金管會銀行局副局長莊琇媛表示，台灣銀行為掌握新興亞洲發展趨勢及配合政府新南向政策，規劃設立吉隆坡代表人辦事處，以深入瞭解當地金融環境及即時掌握未來發展商機，金管會同意台銀向馬來西亞金融主管機關申請設立吉隆坡代表人辦事處。



莊琇媛指出，目前本國銀行在馬來西亞共有2家分行及1家代表人辦事處。兆豐銀行及國泰世華銀行在馬來西亞共設有2家分行，中國信託設有1家代表人辦事處。



至於已獲金管會核准於馬來西亞申設據點，但尚未向馬國提出申請的包含：台中商銀今年2月獲准申設納閩分行、土地銀行去年8月獲准申設吉隆坡代表人辦事處。



國泰金控旗下國泰人壽以及國泰世華銀行於去年6月獲金管會核准申請投資加拿大豐業銀行的馬來西亞全資子行，但因無法在合約期限完成，今年4月各方同意終止合約。



中信金旗下中國信託銀行及台灣人壽擬收購蘇格蘭皇家銀行馬來西亞子行，但因趕不及送件，該宗併購案於105年8月宣告破局。（編輯：鄭雪文）1070612