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公司法實質受益人鬆綁申報時限 行政部門達共識

發稿時間：2018/06/12 19:32

最新更新：2018/06/12 19:32

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）政務委員陳美伶今天主持協調會議，討論公司法實質受益人的申報規定，會中行政部門達成共識，將每月15日申報，鬆綁成以「異動申報為主，但每年至少需申報1次」為原則。

總統蔡英文日前接見各協會代表時，會計師公會提出建言，指出公司法修正草案第22條之一，要求實質受益人每月15日前須通報的規定，執行上很困難，總統因而指示，由國家發展委員會協調經濟部、財政部、法務部及金管會；而今天經政務委員、國發會主委陳美伶協調後，也順利取得共識。

公司法修正草案第22條之一規定，公司應於每月15日前，將實質受益人資料以電子方式申報至中央主管機關建置的資訊平台。

國發會官員表示，不只會計師公會反映執行困難，也有立法委員質疑每月申報太過擾民，考量台灣公司型態包括公開發行公司與非公開發行公司等，如果依照原本修正草案規定，採取每月15日申報，對於股東異動不頻繁的非公開發行公司，勢必增加法遵成本，因此參考會計師公會及相關工商團體的建議，並經經濟部同意後，調整為以「異動申報為主，但每年至少需申報1次」為原則。

官員說明，修正草案也規劃增列異動後申報時間的文字，方向上朝如果公司有異動，必須在異動後、15日內申報，如此一來，主管機關還是能即時掌握完整資訊，並落實查核精神。（編輯：林孟汝）1070612

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