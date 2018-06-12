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超商看好複合店效益 小七全家搶分眾市場

發稿時間：2018/06/12 19:56

最新更新：2018/06/12 20:29

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超商雙雄統一超、全家近年積極布局複合店型，BEING fit和7-ELEVEN的複合店則是創新零售模式，首店開在台北松江路。（圖取自BEING fit臉書www.facebook.com）超商雙雄統一超、全家近年積極布局複合店型，BEING fit和7-ELEVEN的複合店則是創新零售模式，首店開在台北松江路。（圖取自BEING fit臉書www.facebook.com）

（中央社記者江明晏台北12日電）超商雙雄統一超、全家近年積極布局複合店型，身邊的「小七」、「全家」將全方面網羅消費者，透過不同業態的結盟，呼應商圈需求及分眾化市場策略。

2008年起7-ELEVEN陸續開發大店格、特色店、店中店、科技概念店、複合店等不同店型，統一超近來積極布局複合店模式，例如以超商結合美妝的K．Seren、超商結合健身房BEING fit等複合店。

統一超董事長羅智先今天在股東會後接受媒體訪問表示，複合店消費者相當捧場，K．Seren帶動單店業績成長30%至40%，這樣的結果令人興奮。

看好國內的美麗經濟持續成長，K•Seren商品結構有彩妝、臉部保養、美髮等10大類別、超過1300項商品，為既有超商7-ELEVEN擴增美妝保養類別結構。

BEING fit和7-ELEVEN的複合店則是創新零售模式，首店開在台北松江路，一樓是超商，健身房位於二樓，採單次計費，無需年費、免綁約、有彈性，類似「社區生活中心」的樣貌。

羅智先說，統一超商可透過資源重新組合，「炸雞店也有可能」，與集團外的異業合作也可以思考。

統一超未來會持續尋覓適合地點新增複合店據點，目前未公布正式展店計畫，但知悉加盟主意願踴躍。

另一方面，2015年全家開始布局「複合店」，陸續與大樹藥局、天和鮮物、吉野家策略合作，分別對應熟齡、婦嬰、外食族等族群市場，今年也攜手韓國GENESIS旗下炸雞品牌bb.q合作，導入複合店型「韓式炸雞店中店」，未來也不排除任何複合店型的可能。

全家目前攜手大樹藥局的複合店有4家，天和鮮物複合店有5家，吉野家複合店1家；bb.q炸雞複合店3家，接下來北、中、南部皆會持續展店，看好新店型的銷售商品，以及「併買效應」將帶動2成以上的營收成長。

展望後續，全家持續將目前發展中的4類型複合店，抽取相關成功因子複製至其他店，超市機能店型也是複合店型一環，未來複合店型總數上看總門市的10%；截至今年5月31日止，全家便利商店總店舖數達3205家。

超商業者表示，超商複合店模式，會加強周邊商品銷售，可帶動來客消費成長效益，並有效吸引更多特定客群，拉長停留時間，攜手不同業態擴大商機，並呼應商圈需求及分眾化市場策略，更讓超商的角色進一步發揮，全方面滿足消費者需求。（編輯：張均懋）1070612

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