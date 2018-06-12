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降壓供電 台電：不會超出法定變動範圍5%

發稿時間：2018/06/12 21:39

最新更新：2018/06/12 21:39

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（中央社記者郭幸宜台北12日電）有台電基層員工指稱，因應備轉容量率偏低，台電會祭出降壓供電策略。台電表示，若遇特殊情況需降壓運轉，不會超出法定變動範圍5%內，不會影響家電使用及造成停電機率增加。

5月、6月全台發生多起跳電事件，外界質疑恐與電力供應吃緊，台電不得不降壓供電有關，台電基層員工投書媒體指稱，台電因應備轉容量率偏低，因而啟動降壓運轉因應。

台電澄清指出，電力系統電壓與頻率本來就會隨用電負載變化而有所變動，如近來用電量屢創歷史新高，當用電增加電壓就會有降低的自然物理現象，台電也會隨時監控並動態調整供電電壓。

台電發言人徐造華表示，在備轉容量率偏低時，又碰上氣溫飆高、機組維修時，確實會啟動降壓供電，但他強調，降壓供電是短暫的非常態性措施，並非外界所言，備轉容量率偏低就一定會降壓供電。

舉例來說，5月氣溫攝氏溫度曾連日高達35度，碰上氣溫異常炎熱，導致用電量需求飆高，超出台電預期，或是碰上機組故障時，台電就會視當天狀況，短暫、小幅度的降壓運轉。

台電強調，該篇投書的推論並不正確，在實務面上，若遇見特殊情況需降壓運轉3%，也是在法定電壓變動範圍定義5%內，因此不會有降壓8%的情況。

台電指出，假設發現電壓超過變動範圍，會透過負載調整及電壓控制設備等，並輔以調度中心自動電壓監控系統，維持電壓平穩、民眾用電與全國電力系統穩定，不會讓電壓持續下降到影響系統穩定的情況，因而也不會造成停電機率增加。

同時，一般家用電器在設計已將電壓變動納入考量，因此即便遇到降壓運轉時，也不至於影響使用。（編輯：林孟汝）1070612

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