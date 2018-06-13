投顧估美升息1碼 後續訊號待觀察

（中央社記者潘智義台北13日電）富蘭克林投顧預估，美聯準會（Fed）6月12至13日會議將升息1碼至1.75%至2%，將是聯準會今年第2次升息，市場已反映聯準會6月升息，重點是聯準會對後續升息步調所釋出的訊號。



富蘭克林投顧表示，本週美歐日3大央行將召開利率會議，6月14日歐洲央行利率會議預估維持現行政策不變，重點關注決策官員對結束購債政策時點的討論，6月15日本央行預計不會有政策變動，將維持量化寬鬆政策。



富蘭克林投顧強調，美聯準會決策將依據經濟情況做調整，觀察目前市場已逐步反映聯準會今年共可能升息3次或4次的預期，只要升息速度在這個步調上，金融市場應不會受到太大影響。



富蘭克林投顧指出，5月美新增非農就業人數，及薪資成長均優於預期，聯準會關注的通膨指標核心（PCE）4月年增1.8%、距離政策目標差距0.2%，美國經濟穩健且通膨逐漸向政策目標靠攏，支持聯準會維持溫和漸進式緊縮政策。



另外，儘管近期美國與貿易夥伴國的關係趨於緊張，但仍保留持續談判的空間，應不至於引發全面貿易戰，近期震盪較為劇烈的新興市場，在許多新興國家已透過政策調整，或干預來提振信心後，投資人可掌握市場震盪加碼機會。



富蘭克林投顧認為，新興資產首選新興國家當地貨幣債券型基金，及新興亞洲股市可以留意，美元資產建議以平衡型基金為核心，積極者搭配創新題材的生技與科技產業。（編輯：楊凱翔）1070613