橘子挑戰智冠董事會 劉柏園：無經營權之爭

遊戲橘子13日召開股東常會，由於智冠今年董事改選，橘子與網銀國際進攻智冠董事會，橘子董事長劉柏園表示，會在智冠董事會取得席次，但沒有經營權問題。中央社記者田裕斌攝 107年6月13日

（中央社記者田裕斌台北13日電）遊戲橘子今天召開股東常會，由於智冠今年董事改選，橘子與網銀國際進攻智冠董事會，橘子董事長劉柏園表示，會在智冠董事會取得席次，但沒有經營權問題。



劉柏園表示，明天智冠股東會不會出現經營權之爭，與網銀國際的合作該在智冠董事會中取得幾席就幾席，不過取得席次不會過半，但在還沒投票前，無法評論跟原本期待是否相同。



劉柏園指出，不是用橘子的資金投資智冠，未來若有需要，不排除持續加碼。



劉柏園說，台灣的遊戲市場不小，但也不夠打，近年來外商進台灣市場占有的市場比例不小，台灣廠商若能團結，會比較有競爭力，橘子、智冠、網銀國際如果可以結合，在通路上的優勢可以說是「國家隊」。



橘子股東會通過去年財報，去年合併營收新台幣84.74億元、年增0.78%，稅後純益2668萬元，轉虧為盈，每股稅後純益(EPS)0.17元，雖然帳上仍有累積虧損，但以資本公積每股配發現金股息0.5元。



橘子表示，去年12月中推出「天堂M」業績持續延燒至今年，單季合併營收48.6億元、年增119%，創單季歷史新高，稅後純益4.08億元、同創單季歷史新高、年增664%，每股稅後純益(EPS)2.41元，今年除了第2季持續更新「天堂M」外，也將推出2至3套新產品，提高在手遊市場的市占率。



劉柏園指出，「天堂M」的營運狀況相當好，在手遊市場經營到位，算是在台灣市場打出國際級成績，今年7月左右會推出「軸心線」計畫，將橘子推出的生態系放在同一個平台上，第2季毛利率會比首季高，且因沒有首季發放的高額激勵獎金，獲利很有機會成長，今年可望創10年來最佳成績。（編輯：李信寬）1070613