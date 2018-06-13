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大立光擴廠缺地 魏明谷將親訪招商

發稿時間：2018/06/13 12:17

最新更新：2018/06/13 12:17

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）大立光電公司股東常會上透露將擴廠，不排除前往彰化尋找土地，彰化縣政府建設處指出，大立光約需10公頃土地，已盤點出中科二林園區等多筆土地，縣長將親自拜訪大立光。

大立光電股份有限公司昨天舉行股東會，執行長林恩平透露，希望在大台中地區尋找3到4萬坪的完整廠區用地，約是目前兩個廠區總土地坪數2萬坪的2倍，可能需要政府協助，不排除前往彰化尋找土地。

經濟部次長龔明鑫昨天受訪則說，大立光過去一直希望在總部周邊能有廠區，以利協調，而台中鄰近用地已漸趨飽和，但彰化應該還是有機會找到符合大立光要求的土地，經濟部會配合協調與溝通，盡可能進行媒合。

彰化縣長魏明谷昨天得知此事後，立即指示彰化縣政府建設處盤點縣內可能適合大立光擴廠用的土地；建設處產業發展科長陳駿瑜指出，依媒體報導，大立光約需10公頃土地，且靠近台中地區，如果以這個條件來看，中科二林園區、彰濱工業區鹿港區崙尾區以及田中高鐵特定區都符合大立光的需求。

陳駿瑜指出，彰濱工業區鹿港區和崙尾區合計有36公頃的土地，旁邊有台17線以及台61線快速道路，且廠商進駐條件採取負面表列，大立光不在負面表列的名單中，設廠沒有問題；中科四期二林園區也已經通過環評，原本就把光電產業列入園區內，目前仍有220多公頃的土地可供設廠；至於田中高鐵特定區，等到高鐵站連外道路完工後，交通也很方便，能使用的土地面積也足夠大立光建廠。

陳駿瑜表示，建設處將儘快整理出這些可供大立光建廠的土地資料，縣長魏明谷會帶著這些資料親自拜訪大立光執行長林恩平，希望促成大立光來彰化設廠。（編輯：劉政權）1070613

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