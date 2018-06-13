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農委會與桃園攜手 打造農業物流園區

發稿時間：2018/06/13 12:36

最新更新：2018/06/13 13:30

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行政院農業委員會規劃在桃園「沙崙產業園區」及周邊設立「桃園農業物流園區」，農委會主委林聰賢（右）與桃園市長鄭文燦（左）13日簽訂合作開發備忘錄。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月13日行政院農業委員會規劃在桃園「沙崙產業園區」及周邊設立「桃園農業物流園區」，農委會主委林聰賢（右）與桃園市長鄭文燦（左）13日簽訂合作開發備忘錄。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）行政院農業委員會規劃在桃園「沙崙產業園區」及周邊設立「桃園農業物流園區」，農委會主委林聰賢今天與桃園市長鄭文燦簽訂合作開發備忘錄，要爭取3年內試營運、4年完善上路。

桃園市政府協助農委會尋地會勘，最後選定5公頃的「沙崙產業園區」，以及11公頃「沙崙油庫東側桃25道路與中央路間國有土地」作為「桃園農業物流園區」腹地分2期開發，目標在3年試營運、4年上路。

行政院農業委員會主委林聰賢今天受訪表示，農業物流園區鄰近桃園國際機場及台北港，具有物流業者多元通路等優勢，今天簽署合作開發備忘錄，讓國內生產業者及國際進口業者在桃園擁有一個重要基地，並建立一條龍的通關服務，如此物流產業就可在此形成產業聚落，這是一個重要的里程碑。

林聰賢表示，今天的簽約可以幫台灣農漁民打開國際通路戰略平台，銜接過去沒有對接好的結構。未來預計在北、中、南、東都會建立相關的戰略基地，但功能取向不同，桃園就是出口導向最重要的平台，招引上、中、下游相關產業一起打拚，為台灣農業找活路。

林聰賢指出，「桃園農業物流園區」第一期5公頃，後續還有11公頃，預計招商引資與政府投資將超過新台幣50億元，產值估計每年超過10億元，還可把台灣優質農特產品當成原物料，經高值加工成優質農產加工品，要打造出口導向就非常容易。

鄭文燦表示，桃園位處交通樞紐，因此有近2000家物流業者，年產值達1900億元，更有大型航空貨運、國際物流、物流配送業者陸續進駐，但獨缺農業物流園區，市府將全力配合農委會計畫，並持續擴大物流範疇，將桃園打造成亞洲地區最重要的國際物流中心。（編輯：李錫璋）1070613

行政院農業委員會規劃在桃園「沙崙產業園區」及周邊設立「桃園農業物流園區」，農委會主委林聰賢13日表示，農業物流園區可幫助台灣農漁民打開國際通路戰略平台，銜接過去沒有對接好的結構，未來預計在北、中、南、東都會建立相關的戰略基地。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月13日行政院農業委員會規劃在桃園「沙崙產業園區」及周邊設立「桃園農業物流園區」，農委會主委林聰賢13日表示，農業物流園區可幫助台灣農漁民打開國際通路戰略平台，銜接過去沒有對接好的結構，未來預計在北、中、南、東都會建立相關的戰略基地。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月13日
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