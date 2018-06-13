台積電魏哲家看半導體：無所不在變無所不能

（中央社記者潘姿羽台北13日電）今年是積體電路發明60周年，台灣半導體產業協會理事長暨台積電總裁魏哲家今天在科技部舉辦的活動發下豪語，直指在新興科技的發展下，半導體會從無所不在，變成無所不能。



科技部今天舉辦「IC60－I see the future」系列活動啟動記者會，由科技部長陳良基、政務次長許有進主持，也邀請產業界重量級人物到場，如魏哲家、鈺創科技董事長盧超群，台北市電腦商業同業公會理事長、和碩科技董事長童子賢，以及聯發科副董事長謝清江、日月光執行長吳田玉等。



魏哲家致詞時指出，現在幾乎人人都有智慧型手機，甚至有些人有不只1支智慧型手機，還會有平板電腦，而這些行動裝置都少不了半導體，這就顯示了在科技社會下，半導體的重要性。



「半導體改變我們生活。」魏哲家表示，半導體快速發展，已經讓台灣社會從PC時代進入手機時代，很快地就會邁入物聯網時代，透過數據分析、應用，讓生活更安全、健康。



魏哲家更指出，現在的生活中，半導體已經是不可或缺的存在，所見的電子產品都少不了半導體，然而科技正朝向人工智慧、5G技術前進，「半導體會從無所不在，變成無所不能」。



魏哲家最後表示，產業劇烈變遷，台灣的半導體產業若要維持過去在IC界舉足輕重的地位，不論是製造設計、封裝測試以及產官學研都必須更努力合作，只要能攜手向前，半導體產業潛力沒有極限，希望很快可以看到台灣能以半導體作為發展基礎，大力帶動其他產業一起向前邁進。（編輯：楊凱翔）1070613