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漲多股壓力重 光碟雙雄同步跌停

發稿時間：2018/06/13 13:05

最新更新：2018/06/13 13:05

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（中央社記者田裕斌台北13日電）漲價題材帶動矽晶圓、被動元件、光碟片、MOSFET等族群近期漲幅可觀，相關個股今天盤中出現劇烈拉回，包括上櫃股信昌電、光頡、漢磊及上市的中環、錸德均打入跌停價位。

光碟片產業在全球第3大廠印度MBI退出市場後出現轉機，加上雲端儲存新商機浮現，帶動中環、錸德近期出現飆漲走勢，中環自5月以來一度漲至14.15元、漲幅133.88%，錸德股價更一度衝至19.65元，5月以來漲幅達233.05%。

錸德積極發展藍海的商用(B2B)碟片市場出現轉機，繼拿下Japan Disc專業B2B市場光碟片訂單後，又進一步卡位最新規格高密度高容量AD市場，並接獲Panasonic生產訂單，預計7月量產，可推升第3季營運表現。

中環則是在長壽型檔案光碟已經取得日本專業碟片壽命測試機構的認證，產品從4.7GB延伸至100GB、200GB產品，未來還會朝1TB邁進，估第2季毛利率較第1季成長，第4季有機會挑戰損益平衡、明年重回獲利。

不過，由於短線漲幅都已超過100%，光碟雙雄今天獲利了結賣壓出籠，中環、錸德股價雙雙打落11.35元及15.65元跌停價；錸德自遭20分鐘分盤處置後，短線股價跌幅達2成，中環跌幅也逼近2成，股價都有轉弱疑慮。（編輯：張良知）1070613

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