/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7

M17宣布暫緩IPO 獲私人融資3500萬美元

>rss

台股震盪收紅 類股輪動快速

發稿時間：2018/06/13 14:18

最新更新：2018/06/13 14:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北13日電）美歐日等三大央行本週討論升息，在不確定因素下，台北股市今天開高後走低，中場一度翻黑，但隨即止穩，法人認為，台股資金動能無虞，短線將維持高檔震盪格局，類股輪動快速。

今天加權指數收在11173.21點，上漲28.42點，漲幅0.26%，成交值新台幣1763.54億元，八大類股當中，泥窯類股最強，電子、金融與紡織類股收紅，食品、營建、塑化類股下跌。

元大投顧分析師薛舜日說，觀察近兩日盤勢，本土資金青睞的中小型股活蹦亂跳，但因外資買超不強，大型股缺乏表現，使得指數無法突破年初高點11270點。

薛舜日說，美、歐、日等三大央行將舉行利率會議，利率期貨已充分反映美將升息1碼的消息，而歐洲央行年底前將停止購債，量化寬鬆政策終止的機率大增，可能帶動歐元走強，使強勢美元暫歇，緩和熱錢流出新興市場壓力。

但仍須提防因資金寬鬆政策結束，而導致全球股市上漲動能降溫，另一方面，也應注意各上市櫃公司在股東會、法說會之後，因利多出盡而湧現的賣壓。

薛舜日直言，鴻海（2317）將賺錢的富士康工業互聯網（FII）分割，在中國大陸A股上市，外資可能捨棄母公司，直接買FII股票，產生資金排擠效應，被動元件大廠國巨（2327）似乎也已見獲利了結賣壓。

他說，台灣證券交易所統計至5月底，上市公司平均殖利率約4.26%，除權息旺季即將來臨，高配息、高殖利率個股仍是外資、壽險公司關愛的標的。

今天權值股龍頭台積電（2330）收在232元，上漲1.31%；蘋果光學鏡頭供應商大立光（3008）收在4730元，大漲6.53%；鴻海收在87.8元，上漲0.11%；國巨盤中震盪，一度大跌，尾盤跌勢收斂，收在1130元，小跌0.44%。（編輯：陸倩瑤）1070613

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP