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調查：30歲以上民眾 逾半夢想年過50退休

發稿時間：2018/06/13 14:19

最新更新：2018/06/13 14:19

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（中央社記者蔡怡杼台北13日電）你開始準備退休金了嗎？壽險公司最新調查發現，逾半數30歲以上民眾夢想在51歲至60歲退休，不過只有2.36%的受訪者達到設定的退休金目標。

保誠人壽今天公布「理想的退休生活」調查，結果顯示，30歲以上受訪民眾中，有2.62%的夢想退休年紀為71歲以上；29.46%夢想61歲至70歲退休；51.24%希望51歲至60歲退休；13.61%夢想41歲至50歲退休；另外，也有3.07%渴望在40歲以前就退休。

不過，調查也發現，僅有2.36%的受訪者達到設定的退休金目標，卻有高達17.32%的受訪者尚未開始準備退休金，原因是目前沒有多餘的錢做退休儲蓄。

若進一步就年齡層來看，30歲以下的族群，自覺離退休太遠，還不需要規劃退休；31歲至40歲族群認為現在儲蓄的錢應該作結婚基金、孩子教育金、買房等其他用途，目前沒有多餘的錢做退休儲蓄；41歲至50歲以上族群有半數認為政府退休金或年金將足夠支撐自己未來的退休生活。

保誠人壽指出，調查顯示半數受訪者覺得沒有多餘的錢做退休儲蓄，且退休金準備不足是大多數民眾對未來退休的憂慮。

另外，有68%受訪民眾使用保險作為準備退休的工具。保誠人壽行銷長楊繼平指出，31歲至40歲的青壯年族群或是年輕收入有限的受薪階級，家庭責任較重，退休規劃更應該要提早準備，以減輕日後家庭負擔。

為了解民眾對退休的想法、規劃以及準備狀況，保誠人壽於2018年2月1日至2018年3月31日於網路進行「理想的退休生活」調查，有效樣本數2668份。（編輯：林淑媛）1070613

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