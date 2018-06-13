川金會 童子賢：全球合作有助產業發展

（中央社記者潘姿羽台北13日電）川金會順利落幕，不僅是國際外交歷史性的一刻，和碩科技董事長童子賢認為，過去有那麼多的產業發展成功，就是得力於全球互相合作，樂見國際局勢以合作取代對抗。



童子賢今天出席科技部主辦的「IC60－I see the future」系列活動啟動記者會，會後受訪時談起對川金會的看法，他表示，現在是地球村時代，主要經濟體彼此連結十分緊密，未來應該用合作取代對抗，共同替全體人類謀求更好的生活，也因此，他樂見東亞局勢趨於和諧，可以少掉很多不必要的緊繃局面。



童子賢指出，其實半導體產業就是相當典型的國際合作例子，如果沒有台灣的半導體能量，以及從晶圓、載板到封裝一系列的產業鏈，全世界不論是智慧城市、人工智慧、汽車電子或是手機都做不起來。



他表示，希望藉由這次的和諧對談，可以讓更多人了解，貿易戰開打絕對不會比較好，因為過去有那麼多產業能夠成功發展，就是得力於全球合作，現在東亞局勢穩定，也讓產業發展有更好的環境。



童子賢致詞時也說，積體電路已經成為台灣的重要產業，面對未來的變遷，希望產官學界可以共同反思過去、啟發未來，一起找出當前台灣所需、可以帶動產業轉變的策略方向。（編輯：林淑媛）1070613