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AT&T時代華納併購案判決 何以備受關注

發稿時間：2018/06/13 15:11

最新更新：2018/06/13 15:11

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美司法部告上法院，試圖擋下AT&T併購時代華納案，聯邦法官今天裁定，AT&T可繼續收購。本案為其他大型併購案設下指標性先例，尤其是媒體和通訊產業間的併購，因此備受關注。

AT&T在2016年宣布這起規模854億美元（約新台幣2兆5673億元）收購案，試圖買下旗下擁有知名媒體品牌HBO、華納兄弟（Warner Bros）和美國有線電視新聞網（CNN）的時代華納集團。這也是電信或有線電視業者收購媒體資產的最新動作。

有線電視公司康卡斯特公司（Comcast）旗下擁有美國國家廣播環球集團（NBCUniversal），威瑞森（Verizon）則是擁有雅虎（Yahoo）和哈芬登郵報（HuffPost）。

司法部去年提告，企圖擋下這起收購案，聲稱本案將妨礙競爭、導致費用增加。兩家公司則表示，雙方合併能和矽谷的谷歌（Google）或Netflix有效競爭。

美國聯邦法官李昂（Richard J. Leon）今天裁定，本收購案可無條件進行。AT&T現已繼續進行，希望能在本月底完成。

這項裁定將被更多大型併購案視為可通行的綠燈。例如康卡斯特擬收購21世紀福斯（21st Century Fox）的多數電視資產，和迪士尼（Walt Disney Company）展開爭奪戰。

司法部可以提起上訴，本案可能不會就此打住。

AT&T聲明表示，公司希望在「6月20日或以前完成併購，才能開始提供消費者更負擔得起的創新行動影音娛樂」。

司法部表示，目前正在考慮各種選項。

本案用以反駁政府主張的關鍵論點是，這是一樁所謂的垂直收購案，代表這兩家公司的產品未彼此競爭。

這兩家公司，一家生產媒體內容，另一家則是流通管道。近來一些大型收購案也是類似型態，例如美國保險公司安泰金融保險集團（Aetna）收購藥房連鎖CVS，以及亞馬遜（Amazon）收購全食超市公司（Whole Food）等，通常可以通過監管當局批准。

過去，監管機關不想讓一家公司，或一小撮公司過度集中壟斷特定產業。這種問題通常在一家公司收購競爭對手、即所謂的水平併購時發生。

以2016年的史泰博公司（Staples）和歐迪辦公公司（Office Depot）合併案為例，聯邦貿易委員會（FTC）主張，這兩家公司合併後，美國民眾只剩下一家主要文具零售商，因而遭聯邦法官擋下。

西北大學凱洛格商學院（Kellogg School of Management）教授麥卡瑞恩斯（R. Mark McCareins）在一篇關於垂直併購的網路討論中寫道：「垂直併購不符美國主管當局的水平併購分析架構。」

這表示，貿易委員會和司法部提出的論點是「牛頭不對馬嘴」。

時代華納旗下擁有CNN，而CNN正是川普一再公開攻擊製造假新聞的媒體。

川普曾在競選造勢場合說：「AT&T收購時代華納，意在CNN。」當時，川普說他的政府絕不會批准這起併購案。

美國政府則表示，川普沒有就此案和反托拉斯當局溝通，他們不是因為白宮下令而反對此併購案。審判期間，法官李昂駁回AT&T諸多想證明此案是政治干預的動作。（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1070613

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