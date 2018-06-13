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世足賽全球關心 布料廠比球迷還緊張

發稿時間：2018/06/13 16:14

最新更新：2018/06/13 16:14

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（中央社記者韋樞台北13日電）世界盃足球賽14日起在俄羅斯登場，台灣廠商從未缺席球賽，國內紡織一貫廠遠東新承製部分球隊球衣布料和巴西球迷服飾，最後某球隊能否獲冠攸關後續布料訂單，廠商比球迷還緊張。

四年一次的世足賽明天起登場，全球各區經過會外賽的拚比，最後有32隊進入世足賽會內賽，照往例，全球大型運動服飾品牌耐吉(NIKE)、阿迪達斯(ADIDAS)等各有不同數目的受贊助隊伍進入會內賽。

向來是NIKE最佳供應鏈的遠東新表示，今年NIKE贊助的國家球隊有10隊進入會內賽，遠東新負責提供英格蘭隊和沙烏地阿拉伯隊球衣的布料，另外承製巴西球迷的服飾。

遠東新指出，承製某球隊服飾布料用量極少，但那個國家隊背後的全國難以計數球迷人數才多，相關的足球服飾布料才是真正的大商機；從另一角度來說，遠東新和運動品牌服飾大廠合作，表示雙方默契不錯，同時製造能力也受到一定的肯定，未來合作機會更多。

遠東新說，原本各大運服飾品牌廠贊助的隊伍數相當多，當時就已經提供布料給成衣廠製造當地國家的球隊和球迷的球衣，若是這支國家隊打進會內賽，後續布料訂單將會增多，但若無緣進入會內賽，後續布料訂單將會減少。

另外，隨著會內賽事來愈精彩，冠軍隊的冠軍紀念衣也是另一項商機所在，尤其是縫製冠軍字樣，遠東新說，布料廠會比球迷更緊張，因為攸關後續冠軍紀念衣的布料訂單，通常下單下得又急、量又大，拚命趕工是家常便飯，而且這股熱潮會從7月中冠軍產生後一路燒到下半年。

遠東新透露，以一件球衣用料1碼多到2碼計算，球迷多的國家，往往供布料至少數十萬碼到百萬碼之多。（編輯：郭萍英）1070613

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