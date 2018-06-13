/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

櫃買中心赴美招商 5家美企有意願

發稿時間：2018/06/13 16:22

最新更新：2018/06/13 16:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北13日電）櫃買中心積極推動外國企業來台上櫃，總經理蘇郁卿領軍前往美國洛杉磯及舊金山，拜訪有意回台上櫃的5家美國企業，產業包括電子、軟體資訊服務及通信網路。

櫃買中心表示，這次拜訪的企業中，多是已在美國地區長期深耕有成的華商，包括已將經營據點擴展至歐洲及美洲各地的高階精密儀器領導廠商、擁有多元化應用程式設計及對提供客戶法令遵循整體解決方案深具服務經驗的軟體開發廠商、以多樣少量為特色且擁有許多台灣組件廠商為後援的精品衛浴設備廠商。

蘇郁卿指出，櫃買中心多年來努力進行海外業務推動，今年繼年初赴馬來西亞、香港、中國大陸等地區進行招商及引資後，此次赴美國地區積極爭取優質企業來台上櫃，希望持續擴展台灣資本市場規模。

目前美國當地已有4家第一上櫃公司，包括安瑞-KY、譜瑞-KY、IET-KY及環宇-KY、3家外國興櫃公司包括曼哈頓-KY、北極星藥業-KY、ABC-KY及2家申報輔導公司永生-KY、台醫新藥-KY；由於台灣與美國雙邊經貿關係密切，去年雙邊貿易總額達682.46億美元，且台灣是美國第11大貿易夥伴，雙邊直接投資總額已經超過210億美元，透過招商希望未來能有更多優質美國企業陸續回台上櫃。（編輯：郭萍英）1070613

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP