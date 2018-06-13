南向報佳音 中鼎獲印度天然氣接收站工程

（中央社記者潘智義台北13日電）國內最大統包工程承攬商中鼎集團今天宣布，以豐富的天然氣接收站建廠經驗及實績，由中鼎攜手集團旗下中鼎印度公司，成功取得印度阿達尼集團天然氣接收站氣化設施專案。



中鼎集團表示，得以在激烈的競爭中脫穎而出，主要憑藉多年累積的價值工程能力，對本案提出廠區布置優化、建築材料最佳化，及施工工法優化等方案，在確保專案品質同時節省業主成本，終贏得首次合作的阿達尼集團（Adani）青睞，並因此成為印度天然氣接收站建廠市占率第一的統包工程承攬商。



中鼎說，本案位於印度東岸奧里薩省（Odisha）達姆拉（Dhamra）港，工期約3年，完工後年產500萬噸天然氣，除促進當地經濟發展，更可提供乾淨燃料予當地的煉油廠、肥料廠及工業使用，以及協助都市燃氣輸配管網的發展，達成印度政府的Green India政策。



中鼎指出，阿達尼集團為印度跨國企業，為印度前5大集團之一，多元化業務包括資源、物流、農業和能源部門，在印度有「港口之王」美譽，本案工程所在地，即為業主擁有10個經營權的港口之一。



中鼎長期深耕印度市場，自2008年起在當地成立中鼎印度公司，並陸續取得Petronet LNG Limited公司分別位於Kochi和Dahej的天然氣接收站建廠及擴廠工程，已在當地的石化、天然氣接收站及工業廠房等產業奠定穩固市場，並多次以優異的工程執行能力榮獲印度國家級獎項的肯定。



中鼎強調，本次取得天然氣接收站氣化設施專案，除了更加鞏固中鼎在印度市場的拓展，於專案執行過程中所需的器材設備，可望帶動台灣供應鏈前進印度市場，為台灣企業進軍印度開路，為政府南向政策再創佳績。（編輯：郭萍英）1070613