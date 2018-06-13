M17員工內部信曝光 短痛比不上長期困擾

（中央社記者吳家豪台北13日電）直播平台17 Media母公司M17集團赴美掛牌喊卡，根據員工內部信說明，掛牌日因技術問題延遲開盤，經多日努力解決，但考量投資人注意力已轉移，短期的痛比不上長期困擾，決定暫緩上市。



藝人黃立成創辦的直播平台17 Media母公司M17集團今天宣布，6月7日由於與特定IPO（首次公開發行股票）投資者結算美國存託股票（ADS）的相關問題，決定暫緩在紐約證券交易所上市計畫，並已獲得新一輪私人融資3500萬美元（約新台幣10.5億元），將用於支持其業務和營運持續成長，並擴展至日本和其他區域性市場。



根據中央社間接取得的M17集團今天發出的員工內部信，M17 Entertainment集團執行長潘杰賢於信件開頭表示，因為美國證券交易委員會（SEC）的規則，這幾天只能向大家說正在全力解決問題，也無法公開和媒體說明事情的經過，「造成大家的困擾，真的很抱歉」。



潘杰賢說，6月7日在紐約證券交易所慶祝M17集團上市，卻因為某幾位IPO投資人結算流程的技術問題，導致在當天早上11時25分，銀行家決定延遲正式開盤；隨後4天，他和財務長、銀行家等人緊急了解和處理問題。



潘杰賢表示，到了紐約時間週一下午，問題差不多已經有解決的跡象時，M17集團決定準備重新走開盤流程，卻發現因為延遲了4天，很多原本關注公司股票的投資人已經轉移注意力。



潘杰賢強調，如果此時開盤，會擔心開盤後的價格維持能力，因此黃立成和他昨晚決定推遲公司的首次公開發行；他也坦言，做這個決定前「折騰了很久」，但為了保護股東、團隊和合作夥伴的利益，還是做了這個決定，考量的是「短期內的痛比不上長期的困擾」。



他更透露，除了現有的市場和直播媒體產業之外，M17集團在今年第3季、第4季會有3大投資方向和擴展方向，會利用新獲得的資金朝這3大方向前進。



潘杰賢感性表示，許多同事花費很多個夜晚、很多精力在上市的過程，對這些同事們，他感到非常抱歉，暫時沒能完成大家的目標；他有信心，這個決定是對的，也相信這只是一個「短暫的路障」，而M17集團有很強的氣勢，不會被這個小小的路障阻擋。（編輯：張良知）1070613





藝人黃立成創辦的直播平台17 Media母公司M17集團13日宣布暫緩上市計畫，根據中央社間接取得的M17集團員工內部信，掛牌當天因技術問題延遲開盤，雖努力解決，但投資人注意力已轉移，最後決定暫緩上市計畫。中央社記者吳家豪傳真 107年6月13日