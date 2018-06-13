國發基金伺機啟動退場 挑好標的釋出持股

（中央社記者潘姿羽台北13日電）國發基金退場機制去年並未執行，引起外界詬病，國發基金今天表示，至今已召開2次釋股評估會議，確定釋出部分事業股份，但為了避免影響市場，退場完成後才會對外公告。



據國發基金統計，截至今年5月底，有48家投資事業、市值合計新台幣4687億元。



國發基金今天發布新聞稿表示，為了強化資金運用效能，國發基金已在2016年訂定投資退場機制，以無股利收益財政目的、連5年虧損且不符投資目的，以及無配合政策需求等原則，定期檢視轉投資事業營運及財務狀況，遴選釋股標的、適時出售持股，以回收資金繼續協助其他企業發展。



國發基金官員表示，去年和今年共召開2次釋股評估會議，確定部分事業將釋出股份、完成退場，不過仍要挑選適當時機釋股，去年有選好釋股標的，但考量股市行情、時機不對，並未執行，接下來會挑選適當時機執行退場機制。



新聞稿也強調，國發基金是依產業創新條例所設，資金運用的目的在於促進產業創新加值，帶動經濟轉型與國家發展，並非以財務獲利為唯一考量；儘管部分投資對象是早期、高風險事業，初期投資績效不易彰顯，使得個別投資事業難免出現虧損，但對於厚植產業發展基礎、提供持續發展動能等方面，仍有重要貢獻。（編輯：張均懋）1070613