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王品傳高層出走 董座公開信駁謠言

發稿時間：2018/06/13 21:20

最新更新：2018/06/13 21:20

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（中央社記者吳家豪台北13日電）媒體報導王品傳出高層人事異動，大陸事業執行長李森斌已留職停薪，台灣事業執行長楊秀慧將於年底離職；王品今天引述董事長陳正輝公開信指出，三人將同台，為公司一起打拚。

蘋果日報報導，王品集團創業元老之一的李森斌，員工編號003僅排在創辦人戴勝益、陳正輝之後，今年4月已申請長達10個月的留職停薪，且期滿後不會復職，原因是與陳正輝的理念不合。報導指出，員工編號011的另一位創業元老楊秀慧也將於年底離開王品。

對此，王品今天接受中央社記者採訪表示，人事異動純屬謠言，不正面回應，並引述陳正輝公開信說明。

陳正輝今天在臉書以「董事長給家人的一封信」為題發文說，2018年的經營環境面臨前所未有的挑戰，所幸在王品家人齊心努力下，從2月開始，王品業績迎來連續4個月正成長。

陳正輝指出，2015年接任王品集團董事長之後，始終強調「回歸公司治理」的最高原則，他和大陸執行長李森斌（Lobo）、台灣執行長楊秀慧（Annie），每天所想的就是如何擦亮王品集團這塊招牌。他、李森斌和楊秀慧非常感謝各位王品家人分層負責、堅守崗位，讓社會大眾逐漸再度相信王品集團。

陳正輝說，王品深信「滾石不生苔」，近年來，許多經營人才加入王品，不斷為王品注入活水、帶來新的經營思維和商業模式，同時也結合原有的創業團隊，讓王品優良的企業文化，能夠創新再延續。

陳正輝強調，6月18日，李森斌將帶隊開啟王品一年一度重要的文化活動「鐵騎環青海湖」活動，他和楊秀慧還有兩岸經營團隊都會參與，王品也將思考如何回歸創業時的初心、練好王品的基本功，為王品下一個25年扎根。

陳正輝說，端午節前夕，謹以此信感謝1萬4000名王品家人；經營團隊仍將戰戰兢兢的和所有家人共同打拚，以回應社會大眾對王品集團的期許。(編輯：陳永昌)1070613

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