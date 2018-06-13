商店街明年海外IPO 首選美國不排除日港

（中央社記者吳家豪台北13日電）網路家庭董事長詹宏志今天說，集團旗下商店街預計明年在海外IPO，地點可能在美國、日本或香港；網家總經理蔡凱文說，網家將與超市合作推出生鮮低溫宅配。



詹宏志今天在網路家庭股東會後受訪表示，商店街原本規劃今年第2季完成增資，但為了先進行下市流程，預計6月底完成收購流通在外股份，因此增資案要等到第3季，希望募資新台幣20億元到25億元。



詹宏志指出，商店街預計明年在海外市場首次公開發行（IPO），他屬意的地點是美國，但內部也在評估日本或香港的可能性。



詹宏志也透露，最近兩個月會看到網路家庭很多新東西，都準備了很長時間，等到上架時一定會對外宣布並舉行記者會。



蔡凱文說，網家計劃與超市合作推出生鮮冷凍或冷藏宅配，從現在起的一年內應該看得到，初期會從台北市部分區域開始，先把物流布建好，希望日後可以提供預計送達時間等，打造成類似預約制服務。



蔡凱文解釋，網家進軍生鮮低溫宅配，是希望讓生產者與需求者之間的路線變得更經濟，因為一個好的購物網站或線上通路，應該讓每件事都和消費者產生關聯。



蔡凱文表示，在大數據與人工智慧（AI）的時代，與消費者的互動就是資產，因此網家會陸續推出智慧推薦功能與電腦網頁版對話框，今年有機會看到智慧推薦功能上線；針對對話框功能，網家更有野心，除了能回覆訊息之外，未來還希望能連結客服中心。（編輯：鄭雪文）1070613