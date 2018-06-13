/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 王炳忠M17川金會AIT
>rss

批油價太高 川普：OPEC又來了

發稿時間：2018/06/13 22:44

最新更新：2018/06/13 22:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天再度攻擊石油輸出國家組織（OPEC）的限產協議，指控這個產油集團推升油價。

他在推特（Twitter）發文表示：「油價太高了，石油輸出國家組織又來了。這樣不好。」

油價在5月底達到顛峰，布侖特原油期貨合約價格觸及每桶80美元的最高價，西德州中級原油則來到72.24美元。

OPEC和包括俄羅斯在內的非會員國在2017年抑制原油產出，以減少市場上的過度供應，導致過去一年來油價已上漲約60%。

OPEC各國石油部長22日將在維也納召開會議，原油交易商都在等待會議結果。

沙烏地阿拉伯能源部長法勒（Khaled al-Faleh）4月表示，全球市場有能力吸收較高的油價。

川普隨即回應前述談話。他在4月20日推文指出：「到處可見數量破紀錄的原油，包括海上滿載的船隻，油價處於人為造成的非常高價位！這樣不好，且令人無法接受。」

OPEC產油國和非會員國在2016年達成每日減產180萬桶原油的協議，以減少全球原油供過於求的情況。

將在2018年底到期的前述減產協議成功推升油價，從2016年初的每桶30美元漲至70美元以上價位。（譯者：陳宜君/核稿：何宏儒）1070613

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP