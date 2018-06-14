華爾街日報 對中國商品課重稅就待川普拍板

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）白宮5月底預告，將於6月中公布對500億美元中國商品加徵25%關稅的清單。華爾街日報報導，美方準備落實這項計畫，只待總統川普拍板定案，此舉恐引發北京強烈還擊。



美方官員透露，川普上週赴加拿大參加七大工業國集團（G7）峰會前夕，白宮、商務部、財政部和美國貿易代表署（USTR）資深貿易官員集會，商討對中國商品加徵關稅事宜。



官員說，川普尚未拍板定案，鑑於華府希望北京合作說服北韓放棄核武，川普也可能反悔，不在貿易上對中國加強施壓。川普12日在新加坡與北韓領導人金正恩會談，金正恩僅重申非核化承諾，會後發表的聯合聲明欠缺裁減核武細節。



報導指出，川普政府最初打算對總值500億美元的中國商品加徵關稅，總金額可能隨商品清單變化。



川普曾多次避免正面槓上中國，期望北京在處理北韓問題上扮演幫手，但他本週與金正恩會談後暗示，將在貿易上持續對中國採取強硬態度。他當時在會後記者會表示：「我得做該做的事，美中貿易逆差龐大，我們必須設法處理。」



聽取會商簡報的美方官員指出，國安官員近幾週在白宮會議上主張，美中貿易和北韓問題應分開考量，北京只有在認定有助自身利益的情況下，才會在北韓問題上幫忙，美方貿易強勢作為影響有限。



在美中貿易問題上，川普政府內部常意見不合，白宮經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）等鷹派主張對中國下重手，以財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）為首的溫和派則尋求妥協。報導表示，多位部會首長支持對中國加徵關稅，是難得一見的共識。



華府多次指控北京強迫在中國營運的美商轉移技術給中方合作夥伴，川普政府認為，加徵關稅是迫使中國停止違反美國智慧財產權法規的必要手段。



報導指出，中國官員為釐清川普政府在貿易上的下一步行動，拚命在新加坡「川金會」聲明和川普記者會逐字稿中尋找線索。報導引述未具名中國官員表示，北京認為川普政府按計畫公布清單的機率很高。



美方官員透露，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）預計15日公布加徵關稅的最終商品清單。由於川普政府試圖阻擋中國取得和銷售先進技術，半導體等高科技產品可能加進清單。（編輯：屈享平）1070614