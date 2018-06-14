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遠傳放眼5G時代 著眼大人物應用

發稿時間：2018/06/14 10:25

最新更新：2018/06/14 10:25

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（中央社記者江明晏台北14日電）放眼5G時代，遠傳電信總經理李彬表示，遠傳將著眼「大人物」應用(大數據、人工智慧、物聯網)與發展，2020年遠傳數位人才比例將從今年的15%提升至30%。

遠傳今天召開股東常會，由董事長徐旭東率領經營團隊成員出席。

針對5G，徐旭東表示，5G速度快10倍，遠傳是第一家成立「5G實驗室」的業者，積極投入5G規劃及技術發展。

放眼5G時代，遠傳總經理李彬表示，遠傳將著眼「大人物」應用(大數據、人工智慧、物聯網)與發展，配合政府推動的智慧城市實現自駕場域，或更進一步地展示智慧運輸或智慧城市的5G新應用服務，帶動台灣數位轉型。

她說，過去遠傳很重視提供客戶服務，在5G時代將更重視和上下游客戶共同打造生態圈。

遠傳2018年新創事業營收預計較2017年成長47%，占總營收比例達12%。遠傳自去年底率先啟動國內第一個「NB-IoT物聯網生態圈」，引爆物聯網成長動能，迄今已有75家，近300家上下游軟硬體領域合作夥伴加入NB-IoT(窄帶物聯網) 服務測試。李彬表示，希望年底達到100萬個物聯網連結。

李彬表示，2020年遠傳數位人才比例將從今年的15%提升至30%，今年也預計展開數位領域千人徵才。目前企業和數位服務營收不到20%，2020年也希望成長至35%。（編輯：張良知）1070614

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