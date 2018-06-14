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499吃到飽影響來客 神腦向中華電提案補救

發稿時間：2018/06/14 12:05

最新更新：2018/06/14 12:50

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通路商神腦國際14日舉行股東常會，總裁林保雍受訪說，電信業499吃到飽專案對神腦影響很大，來客數可能明顯下降至少2到3個月。中央社記者吳家豪攝 107年6月14日通路商神腦國際14日舉行股東常會，總裁林保雍受訪說，電信業499吃到飽專案對神腦影響很大，來客數可能明顯下降至少2到3個月。中央社記者吳家豪攝 107年6月14日

（中央社記者吳家豪台北14日電）通路商神腦國際總裁林保雍今天說，電信業499吃到飽專案對神腦影響很大，來客數可能明顯下降至少2到3個月，神腦已向母公司中華電信提案，希望能補救。

電信3雄在5月9日起限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦熱潮，導致第一線門市人員累癱，更衍生出不少糾紛與亂象，被網友比喻為「499之亂」。

林保雍今天於股東常會後受訪表示，499吃到飽專案對神腦影響很大，來客數可能明顯下降至少2到3個月，甚至未來兩年都會影響，主要因為很多客戶都已經解約換成499吃到飽的新約，需要想辦法補救。

林保雍認為，對神腦而言，要主動尋找更多的服務機會，因此神腦已經向中華電信建議，針對高用量的忠實客戶，應該要推出一些尊榮方案，讓客戶感受到尊榮服務，並且滿足這些忠實客戶的需求，來提高客戶與中華電信的黏著度。

神腦營運長單紹棣說，今年第1季台灣手機市場看起來還是往下掉，單季銷量年減約10%以上，第2季因為電信499吃到飽專案影響，也不是很樂觀，要看下半年有無新產品帶動，推估今年全年台灣手機市場銷量將年減10%到15%。

單紹棣指出，今年下半年各大電信業者應會推出3G轉4G的資費方案，有機會帶動萬元以下的中低階手機換機潮，加上新款iPhone預計發表，相信Android各大品牌應該也會卯足勁推出新產品，將有助於手機市場表現。（編輯：楊玫寧）1070614

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