星展發信用卡 補足消金最後一張版圖

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）星展銀行（台灣）去年底併購澳盛個金及財管業務，補足信用卡業務版圖，今天舉辦合併後首場信用卡記者會，提供卡友海外消費每新台幣15元累積1哩，國內消費每18元累積1哩優惠。



因應去年底與澳盛銀行個人金融及財富管理部門合併，星展銀行（台灣）之後陸續換發原澳盛銀行信用卡，今天召開合併後首場信用卡記者會，宣布推出星展飛行世界卡，提供海外消費每15元累積1哩，國內消費每18元累積1哩，即下載一首歌就可為下趟旅程機票做準備，且持卡期間飛行積金終身有效。



星展銀行（台灣）資深行政顧問陳亮丞表示，今年是星展銀行（台灣）承受寶華銀行的10週年，這段期間，星展在房貸、車貸、財管等業務都有長足的發展，惟信用卡業務僅針對財管客戶以及行員發卡；因此，星展銀行（台灣）發卡量相當有限，而星展銀行（台灣）去年12月9日承接澳盛個金以及財管業務後，迄今信用卡客戶達已50萬。



星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，併購澳盛個金以及財管業務後，補足了星展銀行（台灣）消金最後一塊版圖—信用卡，現在星展銀行（台灣）是外商銀行中產品最完整的，具備信用卡、房貸、車貸、無擔保貸款、財管等多項商品。



星展銀行（台灣）表示，星展飛行世界卡具備三大優勢，首先海外消費每15元累積1哩、國內消費每18元累積1哩，點數持卡期間終身有效；其次、中興嘟嘟房、台灣聯通、福慧網三大市區停車場週末每日1次，每次最高4小時免費停車；第三、每年兩次免費使用龍騰機場貴賓室。



星展銀行（台灣）指出，配合星展飛行世界卡正式上市，即日起至8月底止，新戶申辦星展世界飛行卡正卡，並於核卡後30天內累積刷卡消費滿6000元，且繳納全額年費，即可獲得超值首刷1萬點飛行積金。（編輯：蘇志宗）1070614