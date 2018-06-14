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智冠董監改選 市場派拿下1席董事

發稿時間：2018/06/14 13:03

最新更新：2018/06/14 13:03

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（中央社記者田裕斌台北14日電）智冠科技今天召開股東常會，由於遊戲橘子、網銀國際攜手進攻董事會，今年董監改選格外受到矚目。改選結果，市場派搶下1席董事。

市場派原本預期，可在智冠董事會中取得2席董事，但公司派表態1席不讓，提足7席董事、2席監察人，選舉結果市場派推舉的吳艾耘當選董事，其餘董監席次都由公司派保住。

智冠董事當選名單包括一般董事王俊博、王炯棻、陳慶榮、施明豪、吳艾耘，獨立董事李明憲、林軒竹，監察人當選名單為簡金成、張宏源。

智冠董事長王俊博指出，集團致力深耕數位遊戲產業，並跨足金融科技事業雙布局，集團各公司分別專注遊戲研發、代理營運、通路經銷、網路整合行銷、金融支付創新等面向多角化經營，朝向網路互聯網集團目標發展。

王俊博指出，去年本業經銷通路穩健成長，主要經營「MyCard」數位點數提供遊戲娛樂產品及數位加值服務，會員人數已突破500萬人，台港澳市占率第一。

智冠深入平台化經營，打造全方位整合行銷服務，包含e-PLAY營銷推廣、APP行銷、互動影音廣告平台、展會活動承辦、平面影音多媒體等，並成立網路行銷媒體專業團隊「智酷媒體」，提供全球三大網路社群Facebook、Instagram、Google數位廣告投放；去年再引進全球最大第三方廣告追蹤服務「Kochava」，為全產業企業品牌提供精準的廣告行銷方案，創造最大化網路商機。（編輯：張良知）1070614

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