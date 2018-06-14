台灣金融史 許添財細數三大災難後遺症

（中央社記者范正祥台北14日電）財團法人商業發展研究院董事長許添財今天表示，台灣的金融還有很大改革空間。他認為，卡債、連動債及TRF（目標可贖回遠期契約）是台灣金融史上三大災難，有後遺症。



民主進步黨立法委員江永昌、余宛如、施義芳、蔡易餘辦公室在立法院共同舉辦「金融消費評議中心功能強化」公聽會，許添財受邀與會，發言做了以上表示。



許添財表示，他擔心台灣經濟發展，台灣金融再求好、進步的空間很大。



他說，不是台灣推展經濟不努力或做不好，只是相對國際競爭與環境需要，包括台灣金融還有很大的改革空間，如果已經做的很好，也要思考如何做的更好。



擔心台灣的經濟發展，許添財提出觀察心得說，「從卡債到連動債到TRF，我認為是台灣金融史上三大災難」，有後遺症。他認為，「這些災難是可以避免的」。



許添財指出，卡債的後遺症之一是許多「卡奴」無法在台灣就業。因為台灣薪資環境不高，卡奴一就業三分之一薪水就被拿走，根本沒辦法生活，間接逼走人才。



他說，卡債不只是個人財務和信用問題，另個嚴重的後遺症是波及三代，有些卡奴甚至連在鄉下的祖墳都被扣壓、拍賣，卡債問題實務上的「演進」變成這樣。



許添財認為，連動債的問題也是台灣金融史上的災難，「後遺症很大，更嚴重。」



至於TRF，許添財表示，最嚴重是如何恢復對台灣金融機構友善往來的信任，「幾乎沒有了」。台商在海外有很多錢，資金之多很難統計出來，「台商留在海外的錢比留在國內的錢，應該是多而不是少」，這些錢沒回到台灣都是後遺症。（編輯：楊凱翔）1070614