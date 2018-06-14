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企業搶數位行銷專才 願加薪近7000元搶人

發稿時間：2018/06/14 13:10

最新更新：2018/06/14 13:10

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（中央社記者邱柏勝台北14日電）企業因應電子商務需求，重視數位行銷人才。根據1111人力銀行調查，企業願以新台幣3萬7575元的月薪進用數位行銷人才，比平均進用薪資高出近7000元，其中金融業更積極，願加薪1萬元求才。

1111人力銀行今天公布「企業數位行銷人才需求調查」，調查指出，數位經濟的興起，帶動產業朝跨時空及虛實整合等趨勢發展，也讓行銷從傳統通路走向數位化。有5成7（56.86%）的企業認為，數位行銷的重要性已經超過傳統行銷，且對數位行銷人才需求孔急。

進一步詢問企業需要數位行銷人才的主因，以發展電子商務、成立數位行銷部門占29.41%最多，其次是需要經營多元社群媒體（27.45%）、企業轉型（23.53%），以及需要操作關鍵字優化SEO成效（17.65%）等。

對此，1111人力銀行副總經理何啟聖表示，根據台北市數位行銷經營協會統計，2016年台灣的數位廣告量為258億元，相較於2015年的193億元，成長率高達33.69%，對照同期5大媒體的廣告總量為367億元，比2015年下滑12.0%，2017年更下探至332億元的新低，此消彼長，不難看出數位廣告方興未艾，驚人成長的背後，帶動的就是企業對於數位行銷人才的需求。

數位行銷人才難尋，也拉高企業徵才的薪資水準。調查顯示，企業願意以3萬7575元的月薪進用數位行銷人才，對照日前「企業第三季徵才調查」中徵才平均薪資3萬783元，進用數位行銷人才的薪資足足提高了6792元。

調查也發現，企業對於具備數位行銷能力的員工在薪資上也更大方，平均願意加薪6213元，顯示企業對於數位行銷人才的重視，進一步交叉分析，以金融業為主的工商業服務業，對數位行銷人才加薪幅度高達1萬57元，居各產業之冠。

何啟聖分析，國內的金融業雖早已資訊化，但近年來全球掀起數位化金融浪潮，以及不斷崛起的金融科技新創公司，都促使金融業者積極尋求數位轉型，其中數位行銷是兵家必爭之地，銀行業不只在形象上改頭換面，還需要有顛覆傳統的行銷策略，因此更願意祭出高薪挖角數位行銷人才。

為了解企業數位行銷人才需求，1111人力銀行設計「企業數位行銷人才需求調查」，針對有釋出數位職缺的企業會員進行立意抽樣調查，調查時間5月30日到6月13日，樣本數為510份。（編輯：黃國倫）1070614

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