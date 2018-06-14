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美升息台股跌 法人：中長多格局不變

發稿時間：2018/06/14 14:22

最新更新：2018/06/14 14:22

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（中央社記者韋樞台北14日電）美國聯準會(FED)今天升息1碼，歐美股持平到小跌，亞股則一片綠，台股盤中跌幅加重逾百點，以最低點收盤。法人表示，市場資金難免亂竄，但台股基本面仍佳，中長多格局不變。

台股終場下跌159.23點，收在最低的11013.98點，成交值新台幣1641.5億元。

美國聯準會升息1碼，歐洲央行將討論貨幣寬鬆政策退場問題，亞股一片倒，日、韓、港股跌幅較重，台股開低走低，早盤10時過後跌幅加重，指數下跌百餘點，半導體、光電等股領跌，蘋概三雄台積電、鴻海、大立光等跌幅約2.33%到2.62%。

傳產股以造紙股下跌逾2%最多，其餘傳產股跌幅約1.5%；金融股下跌1.44%。

股市資深分析師林成蔭表示，美國聯準會除今天宣布升息1碼，下半年不排除再升息兩次，且失業率下調，通膨不變；有可能造成市場預期心理，資金加速移往美國，造成新興市場股匯市走軟，估計未來一陣子國際市場資金難免到處流竄，台股多少會受影響。

另外，林成蔭指出，歐洲央行近日將討論7月會議內容可能涉及貨幣寬鬆政策退場事宜，若確定今年9月貨幣寬鬆退場，難免資金加速流動，市場對於財政不佳的國家前景可能會有疑慮。

林成蔭說，先讓資金流竄到一定程度，之後自然會找到平衡點；反觀台股基本面佳仍佳，中多行情不變，台股至多會先壓回到10800點，再向上逐步挑戰前波高點的11270點。

類股方面，林成蔭說，6月半導體旺季，7月初公布營收時將反映出來，仍看好蘋概、網通等類股，可逢低布局，投資人下半年挑股不妨以電子股為主，金融和原物料股為輔，靜待指數挑戰前波高點。（編輯：林沂鋒）1070614

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