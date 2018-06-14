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張忠謀：未來10年半導體成長大於全球GDP增速

發稿時間：2018/06/14 15:22

最新更新：2018/06/14 15:45

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台積電前董事長張忠謀（中）14日出席歐商午餐會，談對半導體、創新的看法。中央社記者潘姿羽攝　107年6月14日台積電前董事長張忠謀（中）14日出席歐商午餐會，談對半導體、創新的看法。中央社記者潘姿羽攝　107年6月14日

（中央社記者潘姿羽台北14日電）台積電創辦人張忠謀退休後今天首度公開露面，在歐洲商會午餐會場合發表演講，直指樂觀看待未來半導體，未來10年半導體產業的成長有望超過全球GDP增速。

歐洲在台商務協會（ECCT）今天舉辦午餐會，特別邀請長期友好關係的台積電創辦人張忠謀分享經驗。

歐商會員詢問張忠謀如何看待未來半導體產業的發展，張忠謀有信心地說，他很樂觀看待未來半導體產業的發展，認為半導體重要性幾乎會等同於麵包、馬鈴薯，成長相當快速。

張忠謀預估，未來10年，全球GDP成長率平均約會落在3%上下，然而半導體產業成長率或許會更好，也許會達到5%。

張忠謀也期許台積電持續保持競爭力，甚至成長率可超過5%的水準。

也有會員詢問，中國半導體產業來勢洶洶，台灣會不會被追過；張忠謀回應，上週股東會時也有人問過一樣的問題，他維持一樣的看法，雖然中國未來5到10年半導體產業會有相當大的進步，但台積電也同樣持續發展，因此兩者間的落差並不會縮小，台積電還是會領先中國技術5到7年的時間。（編輯：林沂鋒）1070614

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