/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足王炳忠狄鶯M17
>rss

張忠謀：台灣不適合創新 但會愈來愈好

發稿時間：2018/06/14 16:08

最新更新：2018/06/14 16:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台積電前董事長張忠謀（中）14日出席歐商午餐會，談對半導體、創新的看法。中央社記者潘姿羽攝　107年6月14日台積電前董事長張忠謀（中）14日出席歐商午餐會，談對半導體、創新的看法。中央社記者潘姿羽攝　107年6月14日

（中央社記者潘姿羽台北14日電）前台積電董事長張忠謀今天表示，台灣的文化、生活習慣、做法都不是很適合創新，但會改變，改變不需要百年時間，或許只要幾十年，他相信台灣環境會愈來愈好。

張忠謀本月5日剛卸下台積電董事長一職，由於與歐洲商會長期友好關係，他今天首度公開露面，在歐洲商會午餐會場合發表演說，分享經驗。

談到創新，身為台灣晶圓教父，張忠謀認為，以個人來說，養成慢跑習慣就是他個人生活的最大創新，而台積電的最大創新，就是建立晶圓代工的營運模式。

張忠謀說，從字面上來看，創新就是做些改變，讓事情有新的變化，也就是Make and do，可見創新需要被實踐，不能只停留在想法階段。

儘管有些創新可能會失敗、有些會花很多錢，但張忠謀強調，「我們不會處罰失敗，如果處罰了，那員工就不會再投入創新了」。

此外，有歐洲商會會員當場詢問，台灣環境是否適合創新，張忠謀坦言，這是個困難的問題（tough question），而他的回答是NO。

張忠謀進一步說明，因為台灣的文化、生活習慣、做法都不是很適合創新，但他認為這是會改變的，而改變不需要到百年的時間，或許只要幾十年，相信台灣環境會愈來愈好。

張忠謀也說，台灣現在的環境比起他剛回台灣的時候，已經愈來愈創新了。（編輯：鄭雪文/林淑媛）1070614

延伸閱讀》張忠謀：未來10年半導體成長大於全球GDP增速

延伸閱讀》張忠謀退休 台積電股東勉新團隊再創奇蹟

延伸閱讀》張忠謀否認謠言：支持蔡總統 台積電根留台灣

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 張忠謀台積電
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP