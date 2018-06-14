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為改善獲利 勞斯萊斯裁4600個職位

發稿時間：2018/06/14 16:49

最新更新：2018/06/14 16:49

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國飛機發動機製造商勞斯萊斯集團今天宣布，為減化業務組織和改善獲利，將在2020年底前裁減4600個職位，主要在英國，每年將因此節省4億英鎊（約新台幣160億元）成本。

法新社報導，勞斯萊斯集團（Rolls-Royce Group Plc）是全球兩大飛機製造商空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing Co.）的發動機供應商。除了今天宣布的裁員，勞斯萊斯近年來已裁減數千人力。

勞斯萊斯在聲明中表示：「我們宣布追求成長速度和業務單純化的下階段行動，並提出這份重組計畫，它將改善我們的獲利，並帶來更高的利潤和現金流。」

由於勞斯萊斯的飛機發動機和航海動力系統近幾年需求不振，導致公司股價疲軟。勞斯萊斯去年雖大張旗鼓宣告由虧轉盈，最主要卻歸功於英鎊匯價反彈。

勞斯萊斯集團執行長伊斯特（Warren East）在聲明中表示：「我們擁有領先全球的技術，因而有潛力創造顯著的獲利成長。創造一個最精簡、以明快為核心的企業，將令我們能夠實踐這項承諾。」

勞斯萊斯還說，今天宣布的重整行動，預期將耗費5億英鎊（約新台幣200億元）成本。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070614

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