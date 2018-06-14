3GPP制定5G標準 中華電:協力進奇幻樂園

（中央社記者江明晏台北14日電）國際標準組織3GPP今天宣布如期完成制訂第一版(R15)5G行動通信技術標準，中華電信實際參與標準制訂工作，見證5G技術發展重要時刻，將與國內外產業合作，協力進入5G奇幻樂園。



國際標準組織3GPP今天在美國加州聖地牙哥市宣布如期完成制訂第一版(R15) 5G行動通信技術標準，將促進全球5G依共同標準順利發展。



中華電信為是灣唯一長期持續參加3GPP國際組織的電信業者，實際參與標準制訂工作，即時掌握全球技術發展趨勢，近幾年更將本身的特定需求推動納為國際標準，本次派員至聖地牙哥參加3GPP TSG #80全體大會，見證5G技術發展的重要時刻。



中華電信執行副總林國豐表示，很高興看到R15 5G標準規格如期完成，這不僅是全球產業邁向5G eMBB (增強型行動寬頻)商用的重要里程碑，也預告5G R16標準規格制訂開始，將有助擴展與更多垂直行業鏈結之mMTC (巨量機器通訊)與URLLC (超高可靠低時延通訊)應用機會。感謝全球3GPP夥伴的努力與貢獻，中華電信將持續致力與國內外產業成員合作，共同協力進入5G奇幻樂園。



中華電信於今年1月底結合經濟部5G辦公室、工研院、資策會共同發起成立「台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊」，邀國內外產官學研超過40個機構及企業結盟，建構端到端5G產業鏈，將在今年底依此次大會通過的技術標準建立5G實驗網路，以實現2020年預商用的目標。（編輯：郭萍英）1070614