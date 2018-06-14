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經部3年48億推智慧城鄉 地方出題產業解題

發稿時間：2018/06/14 17:30

最新更新：2018/06/14 17:30

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（中央社記者廖禹揚台北14日電）經濟部推動3年普及智慧城鄉生活應用計畫，估每年提供16億補助，徵求業者提案，解決地方政府提出需求；統計目前地方需求，「智慧健康」為各地方政府最關注議題。

經濟部工業局自2015年起推動智慧城鄉發展，今年起並配合前瞻基礎建設計畫進行3年計畫，從去年底起徵求地方政府提出推動智慧城鄉所需項目，目前共蒐集91案，包括70項單一縣市提案及21項跨縣市提案，預計每年提供16億補助款。

根據工業局統計，單一縣市與跨縣市提案中，以智慧健康相關案件為大宗，此外智慧交通、智慧農業也是地方政府關注項目。

工業局4月16日已公告徵求第一波廠商提案，預計於7月底前完成第一波廠商評選，通過審查者將與地方政府以民間融資提案（PFI）模式合作，但可獲工業局最高40%計畫補助。第二波提案徵求將在6月下旬公告。

工業局今天舉辦記者會，今年獲國際組織智慧城市論壇（ICF）全球最佳智慧城市評比前7大智慧城市（TOP7）的嘉義市政府顧問林彣珊分享，因嘉義市人口少，但高齡人口比重在全台名列前茅，市政府特別重視醫療，因此推動強化慢性病照顧，讓患者在家定期上傳血壓、血糖，醫生可遠端掌握病人狀況，並運用巨量資料分析守護市民健康。

台南市同樣入選今年TOP7，台南市政府研考會主委趙卿惠指出，今年評選項目中的年度主軸為「人性化數據」，希望城市發展能與開放資料更緊密結合，顯示智慧城市發展與民眾鏈結深化的重要性，未來推動工作也會以此作為努力方向。（編輯：趙蔚蘭）1070614

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