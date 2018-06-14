南亞博覽會昆明開幕 貿協率178台商攻陸

2018年中國南亞博覽會14日開幕，中華民國對外貿易發展協會帶領178家台商籌設台灣館，展出台灣精品、農產食品、文創禮品、生活用品及美妝生技等5大類產品，現場參觀民眾絡繹不絕。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年6月14日

（中央社記者廖禹揚台北14日電）2018年中國南亞博覽會今天開幕，貿協帶領178家台商籌設台灣館，展出台灣精品、農產食品、文創禮品、生活用品及美妝生技等5大類產品，參展規模為本次博覽會參展團之冠。



中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿表示，貿協秘書長葉明水今天主持台灣館開幕式指出，中國大陸（含香港）去年占台灣出口比重達4成，是台灣最大出口市場，也是貿協拓銷重點之一，今年辦理拓銷相關活動達51項，積極協助業者爭取中國大陸13億人口商機。



這次台灣館中的焦點之一─「台灣精品館」以台灣高科技產業優勢，瞄準博覽會舉辦地點昆明的運動風氣，以母嬰保健、智慧科技及運動樂活為3大主軸，展出32家廠商、100件台灣精品得獎產品。



貿協表示，台灣精品近兩年與神腦國際合作在昆明開設台灣生活體驗館，促成15家台灣品牌、200多件產品落地銷售，今年7月將進駐昆明世紀金源購物中心。



而在這次台灣館中占地最大的農產食品區，除嚴選台灣在地特色食材，並針對雲南近70萬穆斯林推出獲清真認證產品，滿足中國大陸各類消費者需求。



文創禮品區、生活用品區及美妝生技區也分別順應當地需求展出具台灣特色、或高科技技術研發產品。



為協助業者搶攻大陸商機，貿協11月將再帶團參加上海舉辦的首屆「中國國際進口博覽會」，該展預計邀請全球100個國家參展，目標成為「買全球、賣全球」的重要平台。（編輯：趙蔚蘭）1070614