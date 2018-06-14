/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足王炳忠狄鶯M17
>rss

南亞博覽會昆明開幕 貿協率178台商攻陸

發稿時間：2018/06/14 18:55

最新更新：2018/06/14 19:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018年中國南亞博覽會14日開幕，中華民國對外貿易發展協會帶領178家台商籌設台灣館，展出台灣精品、農產食品、文創禮品、生活用品及美妝生技等5大類產品，現場參觀民眾絡繹不絕。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年6月14日2018年中國南亞博覽會14日開幕，中華民國對外貿易發展協會帶領178家台商籌設台灣館，展出台灣精品、農產食品、文創禮品、生活用品及美妝生技等5大類產品，現場參觀民眾絡繹不絕。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 107年6月14日

（中央社記者廖禹揚台北14日電）2018年中國南亞博覽會今天開幕，貿協帶領178家台商籌設台灣館，展出台灣精品、農產食品、文創禮品、生活用品及美妝生技等5大類產品，參展規模為本次博覽會參展團之冠。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿表示，貿協秘書長葉明水今天主持台灣館開幕式指出，中國大陸（含香港）去年占台灣出口比重達4成，是台灣最大出口市場，也是貿協拓銷重點之一，今年辦理拓銷相關活動達51項，積極協助業者爭取中國大陸13億人口商機。

這次台灣館中的焦點之一─「台灣精品館」以台灣高科技產業優勢，瞄準博覽會舉辦地點昆明的運動風氣，以母嬰保健、智慧科技及運動樂活為3大主軸，展出32家廠商、100件台灣精品得獎產品。

貿協表示，台灣精品近兩年與神腦國際合作在昆明開設台灣生活體驗館，促成15家台灣品牌、200多件產品落地銷售，今年7月將進駐昆明世紀金源購物中心。

而在這次台灣館中占地最大的農產食品區，除嚴選台灣在地特色食材，並針對雲南近70萬穆斯林推出獲清真認證產品，滿足中國大陸各類消費者需求。

文創禮品區、生活用品區及美妝生技區也分別順應當地需求展出具台灣特色、或高科技技術研發產品。

為協助業者搶攻大陸商機，貿協11月將再帶團參加上海舉辦的首屆「中國國際進口博覽會」，該展預計邀請全球100個國家參展，目標成為「買全球、賣全球」的重要平台。（編輯：趙蔚蘭）1070614

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP