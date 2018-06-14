金金併一次一家為限 最快第4季可申請

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）金管會推動金融整併，主委顧立雄表示，金金併發動主體為金控或銀行，採自願性公開收購，原則一次一家，並給予資本計提優惠，法規最快10月底完成修正，業者屆時可申請。



金融監督管理委員會主委顧立雄今天主持金管會端午記者茶會，對於外界關注的金金併議題，顧立雄表示，金融整併發動主體以金控或銀行為主，採自願性公開收購的方式，讓小股東也能參與併購，即業者獲准併購後，3個月內對被收購對象的持股須達10%以上。



顧立雄說明，依證券交易法規定，採公開收購制度者，須在50天內取得被收購公司已發行股份總數的20%，但金金併是先提供參股合作機會，首次持股門檻為10%以上，之後再推動整併，因此，金金併不適用公開收購，是屬於自願性公開收購。



同時，顧立雄也說，金金併以一次一家為原則，即金控或銀行對一家金融機構持股逾25%後，才能再推動下一回合的金金併，但若併購對象規模較小，如被併購者為證券商時，則可以放寬同時併購一家券商加上一家銀行或金控，但若銀行或金控加上一家保險業時，金管會有比較多的顧慮。



另外，為鼓勵金控或銀行推動金融整併，金管會研擬資本計提的彈性處理方案，銀行局長邱淑貞表示，若金控或銀行併購需要新台幣100億元時，依現行規定，這100億元需在自有資本全數扣除，但給予資本計提優惠後，這時需扣除的自有資本將從100億元降低至16億元，等於資本計提打了1.6折，這樣比較不傷業者的資本。



顧立雄表示，金金併涉及「金融控股公司投資管理辦法」的修正，因需經過內部作業、召開公聽會、法規預告等程序，預估最快10月底完成修正，屆時才能受理業者申請金金併。(編輯：陳永昌)1070614