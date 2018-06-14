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因應高齡化趨勢 財政部研議增列長照扣除額

發稿時間：2018/06/14 19:18

最新更新：2018/06/14 19:18

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（中央社記者邱柏勝台北14日電）財政部表示，為因應高齡化趨勢，研議增列長期照護扣除額，但與幼兒學前特別扣除額不同之處在於，納稅義務人若要列舉扣除長照扣除額，必須檢附相關憑證，且將訂定額度上限。

因應少子化與高齡化趨勢，財政部在去年推動的稅制優化方案中，將幼兒學前特別扣除額從新台幣2萬5000元大幅調高至12萬元，今年初經立法院三讀通過，明年綜所稅申報時適用。

今年財政部進一步針對「薪資所得減除特定費用」及「綜合所得稅扣除額」兩議題進行研究，委外研究報告日前出爐。財政部並緊鑼密鼓召開公聽會，初步做出數項共識，包含運動賽事、藝文活動門票等消費性支出不應增列為扣除額，且應考量當前社會關注議題、政府施政方向與財政健全的前提，設定優先推動項目，包括長期照顧、孕婦照顧及育兒費用等相關扣除額。

對此，財政部長許虞哲今天在端午節記者會上表示，針對育兒扣除額部分，財政部已經調高幼兒學前特別扣除額，並配合衛福部「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，提供經濟弱勢開戶人滿18歲以前，帳戶利息所得可享免稅優惠。此外，民眾為子女在帳戶存多少錢，政府就相對提撥多少錢，但政府提撥的財源也是靠稅收挹注。

許虞哲強調，針對少子化議題，「財政部能做的，已經盡力去做」。但要解決少子化問題，需要各部會共同努力。

因應高齡化社會來臨，財政部官員表示，目前正研議增列長期照護扣除額，但與幼兒學前特別扣除額不同之處在於，納稅義務人若要列舉扣除長照扣除額，必須檢附相關憑證。此外，長照扣除額雖不設排富條款，但會訂定額度上限，以確保公平性。至於長照險是否另外增列保險扣除額，財政部會再考量。（編輯：林興盟）1070614

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