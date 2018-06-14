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中國鋼品雙反調查 經部初判有損害之虞

發稿時間：2018/06/14 20:56

最新更新：2018/06/14 20:56

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（中央社記者廖禹揚台北14日電）經濟部今天公布對中國大陸產製鋼品產業損害初步調查結果，認定5案涉案貨物雖未對國內產業造成實質損害，但有實質損害之虞，將移請財政部進行傾銷及補貼事實調查。

經濟部貿易調查委員會今天上午召開委員會議，針對中國產製進口碳鋼冷軋鋼品、不銹鋼熱軋鋼品2件課徵平衡稅及反傾銷稅調查案，以及碳鋼鋼板、鍍鋅鋼品、不銹鋼冷軋鋼品3件課徵平衡稅調查案，做出產業損害初步調查結果。

貿調會發布新聞稿表示，5案皆認定涉案貨物未對國內產業造成實質損害，但有實質損害之虞。

貿調會說明，碳鋼鋼板、鍍鋅鋼品、不銹鋼冷軋鋼品等3案涉案貨品目前已遭課徵反傾銷稅，自中國進口量減少、進口價格並多高於國產品價格，市場占有率低，判斷並未對國內產業造成實質損害。

碳鋼冷軋鋼品以及不銹鋼熱軋鋼品等2案涉案貨物雖有進口量增加情況，但因國內產業收益表現仍佳，因此未認定對國內產業造成實質損害。

不過，有鑒於中國過剩產能、存貨量、出口量龐大，加上目前美國、歐盟、加拿大、巴西等國正對中國26項鋼品展開防衛調查，限縮中國出口市場，可能造成中國廠商將低價或受補貼貨物出口已建立行銷通路的鄰近台灣市場，恐危及台灣國內產業，因此認定對台灣產業有實質損害之虞。

貿調會表示，經濟部將依調查程序，將初步認定結果請財政部續行傾銷及補貼事實調查，若財政部最後認定傾銷或補貼成立，再交由貿調會進行產業損害最後調查。（編輯：鄭雪文）1070614

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