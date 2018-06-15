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傳川普拍板加徵關稅 中美貿易緊張料升高

發稿時間：2018/06/15 10:38

最新更新：2018/06/15 10:38

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）彭博引述2位消息人士報導，美國總統川普決定對中國輸美價值約500億美元商品加徵關稅，此舉恐升高這兩個全球最大經濟體間的貿易緊張關係。

川普加徵關稅的規模和4月提出的初步清單相同，意味著川普在華府尋求維持對北韓核武器計畫施壓之際，並未屈服於貿易懲罰措施可能影響中美關係的警告。

根據5名不同消息人士透露，川普政府已經備妥修正版的中國關稅清單，這項關稅瞄準中國想要稱霸全球的科技

白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）表示，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）今天都和總統開會，會中總統作出這項決定。桑德斯拒絕證實決定的內容。

經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）因日前心臟病發而缺席。

美國4月公布鎖定中國約1300項、價值約500億美元產品的初步清單。要求匿名的消息人士表示，初步清單中有些產品遭剔除，但無新增。

美國預定明天公布新版關稅清單。白宮已經表示，新版清單公布後，關稅也會很快隨之實施。但實施日期未定。

根據兩名消息人士表示，這些關稅可能分階段實施。某些產品的關稅將在幾週內生效。任何新增納入清單產品關稅則會受到一段公開諮詢期的限制。

川普本週表示，未來幾週他將會在貿易議題上和中國來硬的，恐讓北京當局心煩意亂。川普昨天在福斯新聞（Fox News）訪問中說：「中國可能會對貿易議題有點心煩意亂，因為我們將在貿易方面下重手。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070615

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