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上海商銀配息1.8元 估今年底前上市

發稿時間：2018/06/15 11:45

最新更新：2018/06/15 11:45

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（中央社記者蔡怡杼台北15日電）上海商業儲蓄銀行今天股東會通過配發現金股利新台幣1.8元，並改選董事，令人矚目的是，前財政部次長陳木在出任獨董，另外，上海商銀預估今年底之前可掛牌上市。

上海商業儲蓄銀行今天召開107年股東常會，通過去年財務報告，稅後盈餘新台幣123.9億元，每股盈餘3.04元；並配發現金股利1.8元。

上海商銀上市申請案已在今年中獲台灣證券交易所通過，對於外界關注未來上市計劃，上海商銀董事榮康信表示，公司目前正準備上市計畫，年底之前應該就會掛牌。

榮康信指出，上海商銀持續拓展海外市場，將在其他國家開設分行，除響應政策，正評估新南向國家外，客戶有較多交易往來的日本、南韓也是上海商銀積極評估的海外市場。

同時，榮康信也指出，上海商銀持續掌握並引進最新科技，如上海商銀為首家開辦台灣PAY的民營銀行，提供客戶轉帳、購物、繳稅費等多元行動支付，並導入最新式台外幣現金循環機、遠端視訊櫃員機（VTM）、預約取號與預登交易等服務。

尤其，為吸引年輕族群的眼光，上海商銀從信用卡以及社群媒體兩大面向著手。榮康信表示，上海商銀今年推出的簡單卡，提供國內消費1%、國外2%、日韓3%的高額回饋，配合讓民眾朗朗上口的口號「簡單123」，迄今在市場取得不錯的表現，並在年輕族群造成討論，且為深化與年輕族群的溝通，上海商銀也在臉書成立粉絲團，與民眾互動溝通。

另外，上海商銀今天改選第20屆董事共12席，其中，3席為獨立董事，令人矚目的是前財政部次長陳木在當選獨立董事，其餘均為熟面孔。

一般董事9名為榮鴻慶、李慶言、陳逸平、榮智權、顧肇基、榮康信、鄭家驊、邱怡仁、陳善忠；獨立董事3名為李庸三、謝金虎、陳木在。（編輯：楊凱翔）1070615

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