499之亂 鄭優吐心聲：我支持就負責到底

（中央社記者江明晏台北15日電）針對499吃到飽方案衍生的亂象，中華電信董事長鄭優今天趁股東會一吐心聲，「我支持這個方案，我就負責到底」；另外，有員工爆假交易事件，鄭優強調，不容許再發生。



中華電信今天召開股東會，許多員工兼股東都關心499吃到飽方案引起門市員工過勞的情形，鄭優趁此機會一吐心聲。



鄭優說，針對499方案，「聽到很多批評，也聽到肯定，兩種聲音都有」，這個促銷案提出是因為行動通訊用戶被競爭對手一點點蠶食，因此才決定趁母親節前夕辦理促銷，說實在，受民眾歡迎也是始料未及。



他指出，大家共同的擔憂是市占率不斷流失，總是要有方法因應，後來發生這些事，不是說他很輕鬆，也要負擔外界壓力，「我支持這個方案，我就負責到底」，如果以後要做促銷，要做更周延的準備。



鄭優表示，「趁這個機會，說出這段時間的心聲」。他也說，「我不是每天納涼，是作伙來打拚」，好的來維持，缺點要檢討改善，5G時代要來，對中華電也是很嚴峻的考驗。他去年下令基地台加強建設，網路品質已經比先前好很多，中華電不能輸人，過去都是龍頭，要維持這種優勢。



另外，有員工兼股東關切，媒體報導，中華電信周姓前科長及現任林姓股長在2016年8月涉嫌違法，疑為達業績要求，勾結友人採購新建工程，以中華電信「地下水道興建工程所需分支管及用戶接管」名義，掏空中華電信4000多萬元。



對此，鄭優表示，「我很關心、審計委員會也很關心」，涉及司法方面，不做個案說明，但他認為必須要妥善依法處理，類似這樣狀況，不容許再發生。



有員工兼股東指出，在前董事長蔡力行時期，給予員工很大的業績壓力，導致股長等基層員工作出假交易事件，讓中華電信2015年認列9億元呆帳，2016年認列14億元呆帳，2017年呆帳約6.3億元。



鄭優特別指出，很多人說，「當初是因為業績壓力，鋌而走險」，他認為，任何上市公司都不可能沒有業績壓力，但做任何事情要講究合法，應該是共同認知才對，法律上若有違法狀況，立刻要求做處理，相信這個事件是少數。（編輯：楊玫寧）1070615