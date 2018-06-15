/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足王炳忠狄鶯M17
>rss

東元布局印度電動車 業績看增1成

發稿時間：2018/06/15 12:34

最新更新：2018/06/15 12:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰桃園15日電）東元董事長邱純枝今天表示，獲美國油氣產業大馬達訂單及中東訂單翻倍，並規劃與日系企業在印度合作電動車動力系統。法人看好東元下半年業績，估今年看增1成。

東元電機今天上午在中壢廠舉行股東會，會中順利改選董事；之後召開新任董事會，新任董事推舉邱純枝續任董事長。會後邱純枝接受現場媒體聯訪。

展望下半年營運表現，邱純枝指出，目前看來下半年大馬達在美國石油產業接單看佳，訂單復甦明顯，不僅是大馬達，也帶動小馬達和驅動器產品。

此外，東元在中東訂單翻倍，看好油氣產業帶動下半年營收成長，她對於東元集團下半年營運成長有信心。家電部分，今年下半年業績可望穩健成長。

邱純枝表示，東元集團下半年業績可望較上半年佳，也會較去年同期成長。在獲利部分，東元集團去年第3季開始迄今進行大專案，動員200人到300人，已經歷時9個多月；其中，布局全球性的聯合採購，降低成本約1成到2成，效果可望在下半年到明年展現，有助獲利表現。

法人預估，東元集團今年業績目標較去年成長1成，今年下半年獲利可望優於去年。

展望市場和新產品布局，邱純枝表示，美國和義大利市場表現不錯，7月高功率馬達可望有新訂單，也會推展利基型新產品。今年空調產品鎖定越南、印尼、菲律賓等市場，商業空調產品看好海外市場需求成長。

在電動車產品布局，邱純枝指出，東元與日系企業規劃合作在印度布局電動車動力系統。

在越南市場布局，邱純枝說，東元集團在越南平陽省有50公頃土地，規劃設立東南亞生產基地，預估小馬達每年生產量20萬台，預計明年第1季投產。

從產品業績比重來看，法人表示，今年第1季小馬達占東元整體業績比重約20%。大馬達占比約17%到18%，電力系統占比約6%到7%，電控系統占比約10%到11%，家電占比約17%到18%。（編輯：蘇志宗）1070615

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP