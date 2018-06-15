AT&T完成併購時代華納 超級媒體集團誕生

美國無線業者暨寬頻巨擘AT&T14日宣布完成併購媒體娛樂集團時代華納。圖為AT&T位於在美國德克薩斯州達拉斯的公司總部。（圖取自維基共享資源；作者Luismt94，CC BY-SA 4.0）

（中央社舊金山14日綜合外電報導）美國無線業者暨寬頻巨擘AT&T今天宣布完成併購媒體娛樂集團時代華納（Time Warner）。這樁併購案規模達850億美元（約新台幣2兆5497億元）。



美國聯邦法院12日同意這樁併購案，對首次提出反托拉斯訴訟案的川普政府而言，無疑是一波打擊。



美國電信業者AT&T執行長史蒂芬生（Randall Stephenson）發布聲明宣布已完成併購。



史蒂芬生指出，在這個數位內容傳輸至多樣網路相關設備時代，創作、發布及使用影片的方式正迅速改變，這樁併購案即在這種背景下孕育而生。



史蒂芬生說：「華納兄弟（Warner Bros）、HBO及透納電視網（Turner）旗下有一流的創作人才。」



「結合AT&T直接面對消費者的經銷優勢，我們為客戶提供客製化、高品質，以手機優先的娛樂體驗。」



反對這樁併購案的司法部官員，雖未要求法院擱置這樁併購案，但未來仍能上訴。



聯邦地方法院法官李昂（Richard Leon）12日表示，政府未能舉證說明美國最大付費電視營運商AT&T和媒體娛樂巨擘時代華納合併，將對產業競爭力造成哪些傷害。（譯者：鍾佑貞/核稿：林憬屏）1070615